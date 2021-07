First Playable Fund 'flop': il fondo da €4 milioni per l'industria videoludica italiana va subito esaurito (Di giovedì 1 luglio 2021) Il First Playable Fund, ovvero il fondo da €4 milioni a supporto dell'industria del gaming italiana, è andato esaurito in pochissimo tempo. Ieri, 30 giugno, c'è stata l'apertura dello sportello per le domande, ma dopo circa tre ore il fondo è stato esaurito. Di conseguenza, il Mise ha fermato le richieste di finanziamento. "Tanta fatica per reperire moduli e documenti e nemmeno ci hanno fatto entrare", ha dichiarato uno sviluppatore con sede a Roma che è stato escluso dal First Playable ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) Il, ovvero ilda €4a supporto dell'del gaming, è andatoin pochissimo tempo. Ieri, 30 giugno, c'è stata l'apertura dello sportello per le domande, ma dopo circa tre ore ilè stato. Di conseguenza, il Mise ha fermato le richieste di finanziamento. "Tanta fatica per reperire moduli e documenti e nemmeno ci hanno fatto entrare", ha dichiarato uno sviluppatore con sede a Roma che è stato escluso dal...

Advertising

SerialGamerITA : First Playable: nuovo appuntamento con gli sviluppatori della serie di successo #firstplayable #iidea #nintendo - joaulooo : io vorrei capire... oggi alle 12.00 apriva lo sportello per la presentazione della domanda per il Fondo per l'Intra… - infoitscienza : Nintendo Switch, al First Playable un evento indie con gli autori di SteamWorld – NotiziaVideogiochi per PC e conso… - DavidePessach : RT @IIDEAssociation: Sei uno sviluppatore italiano di videogiochi e hai pubblicato i tuoi titoli su Steam? ???? Non perderti #gamesinitaly,… - FASI_eu : ?? #30giugno Parte oggi il nuovo Fondo per l'intrattenimento digitale, promosso dal @MISE_GOV e gestito da… -