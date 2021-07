Fiorentina, Ribéry saluta: il meglio del francese in viola | VIDEO (Di giovedì 1 luglio 2021) Franck Ribéry, classe 1983, ha giocato due stagioni nella Fiorentina, totalizzando 51 presenze, segnando 5 gol e fornendo 10 assist Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 luglio 2021) Franck, classe 1983, ha giocato due stagioni nella, totalizzando 51 presenze, segnando 5 gol e fornendo 10 assist

Advertising

marcoconterio : ?? ?? Cambia pelle la #Fiorentina. Borja Valero ha detto addio, non saranno rinnovati i contratti di Ribery e Caceres… - SkySport : Fiorentina, addio a Ribery: contratto non rinnovato. In entrata piace Maggiore #SkySport #SkyCalciomercato #Ribery… - PianetaMilan : .@acffiorentina, @FranckRibery saluta: il meglio del francese in viola | #VIDEO - #Calcio @SerieA #SerieA… - infoitsport : Fiorentina, Ribery ai saluti. Potrebbe rimanere in Italia: lo cercano Parma e Monza - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, Frank #Ribery si offre a #Ferrero. Il punto #Fiorentina #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Ribéry FIORENTINA, ITALIANO E' IL NUOVO ALLENATORE/ Lo Spezia attacca: mancanza di rispetto! CALCIOMERCATO FIORENTINA, L'IRA DI PLATEK Non è finita comunque qui perché l'addio di Italiano allo Spezia, alla luce dell'accordo precedentemente trovato, ha scatenato la reazione del presidente ...

Calcio: Ribery a Frey,mia priorità continuare con Fiorentina ... la situazione è un po' confusa, non si capisce bene la strategia e gli obiettivi della Fiorentina. Ci siamo sentiti in questi giorni con Franck, ha voglia di dare ancora una mano al progetto della ...

CALCIOMERCATO, L'IRA DI PLATEK Non è finita comunque qui perché l'addio di Italiano allo Spezia, alla luce dell'accordo precedentemente trovato, ha scatenato la reazione del presidente ...... la situazione è un po' confusa, non si capisce bene la strategia e gli obiettivi della. Ci siamo sentiti in questi giorni con Franck, ha voglia di dare ancora una mano al progetto della ...