Fiorentina | Milenkovic dice “no” al rinnovo | Juventus alla finestra

Advertising

MondoBN : MERCATO, Rugani nel mirino della Fiorentina - ilbianconerocom : Juve, occhi su Milenkovic: rinnovo difficile con la Fiorentina - JuventusUn : Colpo dalla #Fiorentina | #Juve, scambio clamoroso: #Milenkovic in cambio di... LO SCAMBIO?… - MondoBN : MERCATO, Juve su Milenkovic. Il calciatore è in - junews24com : Milenkovic Juve, i bianconeri piombano sul difensore. I dettagli - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Milenkovic

... però, laè ambiziosa e ha intenzione di puntare in alto anche sul calciomercato. Dopo l'arrivo di Nico Gonzalez, i viola dovranno sbrogliare parecchie matasse daa Pezzella ...Nikolae la, una storia che potrebbe giungere al capolinea. Stando a quanto riporta Calciomercato.com , il difensore centrale avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in scadenza ...La Juventus nei prossimi giorni definirà non solo gli acquisti del Calciomercato estivo ma anche alcune cessioni. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Merih Demiral, Aaron Rams ...La Fiorentina vuole sognare in grande e segue diversi giocatori importanti, tra cui due di Inter e Juventus: Sensi e Rugani ...