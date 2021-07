Fiorentina, Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore (Di giovedì 1 luglio 2021) Adesso è davvero ufficiale. Dopo tante chiacchiere e diversi depistaggi, la Fiorentina ha messo sotto contratto Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano, nato in Germania, si è legato ai toscani fino al 2023 dopo aver rinnovato, poche settimane fa, il contratto con lo Spezia. Rocco Commisso, presidente della viola, si è trovato il nuovo allenatore dopo la fine, traumatica e rapida, del rapporto con Gennaro Gattuso. Toccherà al timoniere dell’eroica epopea dei liguri, portati dalla Serie B alla Serie A e salvati lo scorso campionato, ricostruire dalle macerie degli ultimi anni. Un compito difficilissimo che rappresenta, al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Adesso è davvero ufficiale. Dopo tante chiacchiere e diversi depistaggi, laha messo sotto contratto Vincenzo. Il tecnico siciliano, nato in Germania, si è legato ai toscani fino al 2023 dopo aver rinnovato, poche settimane fa, il contratto con lo Spezia. Rocco Commisso, presidente della viola, si è trovato ildopo la fine, traumatica e rapida, del rapporto con Gennaro Gattuso. Toccherà al timoniere dell’eroica epopea dei liguri, portati dalla Serie B alla Serie A e salvati lo scorso campionato, ricostruire dalle macerie degli ultimi anni. Un compito difficilissimo che rappresenta, al ...

