Fiorentina, Commisso: 'Benvenuto Italiano!' (Di giovedì 1 luglio 2021) FIRENZE - Direttamente dall'America il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare in occasione dell'ufficialità del nuovo allenatore viola, Vincenzo Italiano : " Voglio dare il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021) FIRENZE - Direttamente dall'America il presidente dellaRoccoè tornato a parlare in occasione dell'ufficialità del nuovo allenatore viola, Vincenzo Italiano : " Voglio dare il ...

Advertising

SaraMeini : #Fiorentina #Commisso denuncia: 'In questi ultimi tempi abbiamo ricevuto offese e minacce fisiche. Non le possiamo… - SaraMeini : #Fiorentina #allenatore adesso in pole c’è un tecnico straniero. La società viola non è mai stata convinta al 100%… - zazoomblog : Fiorentina Commisso: Benvenuto Italiano! - #Fiorentina #Commisso: #Benvenuto - LuigiBevilacq17 : RT @NicoSchira: #Commisso attacca Jorge #Mendes: “Nella trattativa per #SergioOliveira alla #Fiorentina rappresentava #Porto, calciatore e… - corradone91 : RT @NicoSchira: #Commisso attacca Jorge #Mendes: “Nella trattativa per #SergioOliveira alla #Fiorentina rappresentava #Porto, calciatore e… -