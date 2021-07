Fiorentina ai saluti | club ringrazia Ribery e altri

Advertising

pier1605 : #Fiorentina Ma i saluti a Biraghi ? - dimitri_conti : Confermato anche lo svincolo di #Caceres dalla #Fiorentina. Ora arriveranno i saluti a #Eysseric e #Olivera...? ?? - infoitsport : Fiorentina, Ribery ai saluti. Potrebbe rimanere in Italia: lo cercano Parma e Monza - caroletta71 : È ora che Ribery saluti la #Fiorentina...ha già dato, grazie!!! Basta minestre riscaldate!!! - TuttoHellasVer1 : L'ex Gollini ai saluti con l'Atalanta, ci sono Fiorentina e Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina saluti

... nonostante l'idea di Ribery fosse stata quella di rimanere a Firenze e alla. Oggi la società viola lo ha salutato con un 'Grazie'sui propri profili social. Stessa cosa per Borja Valero ...... nonostante l'idea di Ribery fosse stata quella di rimanere a Firenze e alla. Oggi la società viola lo ha salutato con un 'Grazie' sui propri profili social. Stessa cosa per Borja Valero - ...Come emerso nei giorni scorsi, il campione francese Franck Ribery non continuerà a giocare con la Fiorentina. Dopo due stagioni in maglia viola, al giocatore simbolo scelto da Rocco Commisso ieri è sc ...(ANSA) – FIRENZE, 01 LUG – Come emerso nei giorni scorsi, il campione francese Franck Ribery non continuerà a giocare con la Fiorentina. Dopo due stagioni in maglia viola, al giocatore simbolo scelto ...