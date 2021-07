Finisce l’avventura di Ribery alla Fiorentina. Il club: “Grazie Franck” (Di giovedì 1 luglio 2021) La Fiorentina non rinnoverà il contratto di Franck Ribery. alla fine la decisione del nuovo allenatore Vincenzo Italiano e dell’area tecnica è stata quella di non proporre al francese un altro accordo. Così il club ha pubblicato un post sui propri canali social: “Grazie Franck”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF Fiorentina (@acfFiorentina) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021) Lanon rinnoverà il contratto difine la decisione del nuovo allenatore Vincenzo Italiano e dell’area tecnica è stata quella di non proporre al francese un altro accordo. Così ilha pubblicato un post sui propri canali social: “”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF(@acf) L'articolo ilNapolista.

