Advertising

Roberto_Fico : Da oggi è possibile accedere ai documenti della commissione #Sifar che abbiamo desecretato in ufficio di presidenza… - zazoomblog : Fico: Presidenza Camera restituisce altri 35 milioni allo Stato - #Fico: #Presidenza #Camera - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Fico: 'Presidenza Camera restituisce altri 35 milioni allo Stato' #camera - MediasetTgcom24 : Fico: 'Presidenza Camera restituisce altri 35 milioni allo Stato' #camera - giornaleradiofm : Approfondimenti: Camera: Fico, restituisce altri 35 milioni allo Stato: (ANSA) - ROMA, 01 LUG - 'Con il via libera… -

Ultime Notizie dalla rete : Fico Presidenza

'Con il via libera deciso in Ufficio di, la Camera dei deputati si appresta a restituire altri 35 milioni di euro allo Stato'. Lo annuncia il presidente della Camera, Roberto. 'Nel complesso - sottolinea - sono 300 milioni ......il via libera deciso ieri in Ufficio dila Camera dei deputati si appresta a restituire altri 35 milioni di euro allo Stato". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto..."Con il via libera deciso in Ufficio di Presidenza, la Camera dei deputati si appresta a restituire altri 35 milioni di euro allo Stato". Lo annuncia il presidente della Camera, Roberto Fico. "Nel com ...L’ex ministro Cinque stelle e la possibile scissione: «Con chi si schiererà Fico? È stato uno dei principali sostenitori di Conte, non escludo nulla» ...