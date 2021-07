Fiat 500X Yachting - Tutti i dettagli della serie speciale - VIDEO (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo l'anteprima sui social, la Fiat presenta nel dettaglio la serie limitata 500X Yachting. Debutterà sul mercato con un allestimento a tiratura limitata di 500 esemplari, Tutti caratterizzati da una prima assoluta per questo modello: un tetto apribile di tela ispirato a quello della già apprezzata 500C. Come anticipato da Quattroruote negli scorsi mesi, montanti e giro porta rimarranno fissi, con la capote che potrà scorrere elettricamente per scoprire l'abitacolo nelle giornate di sole. La 500X Yachting è già ordinabile con prezzi a ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo l'anteprima sui social, lapresenta nelo lalimitata. Debutterà sul mercato con un allestimento a tiratura limitata di 500 esemplari,caratterizzati da una prima assoluta per questo modello: un tetto apribile di tela ispirato a quellogià apprezzata 500C. Come anticipato da Quattroruote negli scorsi mesi, montanti e giro porta rimarranno fissi, con la capote che potrà scorrere elettricamente per scoprire l'abitacolo nelle giornate di sole. Laè già ordinabile con prezzi a ...

