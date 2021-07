Fiat 500X e 500 Yachting | le cabriolet per l' estate

(Di giovedì 1 luglio 2021) Evviva l', evviva la libertà a cielo aperto. Eccoe 500, il Suv e la citycar scoperti , coppia d'assi per la bella stagione. L'inedito crossoverlo abbiamo ...

Evviva l'estate, evviva la libertà a cielo aperto. Eccoe 500 Yachting, il Suv e la citycar scoperti , coppia d'assi per la bella stagione. L'inedito crossover cabriolet lo abbiamo presentato qualche ora fa , La Casa torinese ha preso al balzo l'...Una piccola fuga dalle convenzioni e dalle regole verso una libertà più autentica, accompagnati naturalmente dalla nuovaYachting. La scelta della colonna sonora è ricaduta su un brano ...Online da oggi, dal nuovo spot Fiat sarà tratto un commercial per la tv, che seguirà l'arrivo di 500X Yachting a breve sui singoli mercati. Firmano Leo Burnett e Starcom ...Fiat 500X Yachting è una nuova versione del crossover in versione cabrio; sarà proposta inizialmente nell'esclusivo allestimento Yacht Club Capri.