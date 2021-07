Fi - Pi - Li, sarà un'estate di ordinaria follia. Lavori fino al 31 agosto (Di giovedì 1 luglio 2021) Firenze, 1 luglio 2021 - Non che ci fossero molti dubbi, ma adesso è arriva l'ufficialità: l'attuale assetto della Fi - Pi - Li, interessata dai Lavori di sistemazione della frana fra Ginestra ... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 luglio 2021) Firenze, 1 luglio 2021 - Non che ci fossero molti dubbi, ma adesso è arriva l'ufficialità: l'attuale assetto della Fi - Pi - Li, interessata daidi sistemazione della frana fra Ginestra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'A fine estate la variante Delta rappresenterà il 90% dei contagi in Ue' #ANSA - MediasetTgcom24 : A fine estate la variante Delta sarà il 90% dei contagi #covid - ChiaraCristian : RT @blusewillis1: Specialmente in estate mettete una ciotolina d'acqua fuori ai vostri negozi o alle vostre case, i randagi vi ringrazieran… - 77777rlv : RT @blusewillis1: Specialmente in estate mettete una ciotolina d'acqua fuori ai vostri negozi o alle vostre case, i randagi vi ringrazieran… - prato_vilma : RT @blusewillis1: Specialmente in estate mettete una ciotolina d'acqua fuori ai vostri negozi o alle vostre case, i randagi vi ringrazieran… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà estate Riapre il Parco Archeologico di Locri Oltre agli appuntamenti culturali, infine, per tutto il mese di luglio, il Parco Archeologico sarà ... "Questa estate è particolarmente significativa per tutti noi e per questo abbiamo voluto dare un ...

Dalla Mannoia a Mario Biondi, ecco il nuovo Festival internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo L'evento, che partirà nel cuore dell'estate, è stato presentato questa mattina nella sala Martiri ... 'Sarà un festival di rinascita', ha assicurato il primo cittadino di Tagliacozzo, Vincenzo ...

Per la Dinamo sarà “un’estate isolana” La Nuova Sardegna Oltre agli appuntamenti culturali, infine, per tutto il mese di luglio, il Parco Archeologico... "Questaè particolarmente significativa per tutti noi e per questo abbiamo voluto dare un ...L'evento, che partirà nel cuore dell', è stato presentato questa mattina nella sala Martiri ... 'un festival di rinascita', ha assicurato il primo cittadino di Tagliacozzo, Vincenzo ...