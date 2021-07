FEMMINISTI, la scuola di formazione politica per uomini (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ nato a Roma “FEMMINISTI! – Laboratorio per un altro genere di politica”, progetto di formazione politica per… soli uomini! uomini che abbiano però delle caratteristiche ben definite: che siano già impegnati in politica, che si adoperino per superare barriere e stereotipi spesso nascosti. L’iniziativa fa seguito alla prima esperienza varata lo scorso anno da +Europa, dal titolo “Prime Donne”, che aveva formato 23 aspiranti leader politiche. Il progetto è frutto di diverse esperienze dirette, all’interno di partiti politici italiani ed europei, e un focus group tra ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ nato a Roma “! – Laboratorio per un altro genere di”, progetto diper… soliche abbiano però delle caratteristiche ben definite: che siano già impegnati in, che si adoperino per superare barriere e stereotipi spesso nascosti. L’iniziativa fa seguito alla prima esperienza varata lo scorso anno da +Europa, dal titolo “Prime Donne”, che aveva formato 23 aspiranti leader politiche. Il progetto è frutto di diverse esperienze dirette, all’interno di partiti politici italiani ed europei, e un focus group tra ...

Advertising

Bobe_bot : Femministi Lab, i dirigenti politici a scuola di parità di genere (Le - ma_bastasu : @repubblica Parità di genere ---> scuola 'Femministi' Ossimoro in purezza - pairsonnalitesF : Maschi della politica a scuola di parità con il seminario “Femministi!”: ... i partiti nonché «principali canali in… - MutiLeonilde : RT @repubblica: Diritti e parità di genere: nasce 'Femministi', la scuola di formazione politica per uomini - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Diritti e parità di genere: nasce 'Femministi', la scuola di formazione politica per uomini -