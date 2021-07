Feltri contro Sallusti per i giornalisti licenziati: «Anche io peso morto a Libero, a Sallusti sto sul gozzo» (Di giovedì 1 luglio 2021) Problemi in paradiso, o almeno così sembra. I toni del fondatore di Libero Vittorio Feltri rispetto alle decisioni del nuovo direttore responsabile Alessandro Sallusti – entrato in carica lo scorso 17 maggio – sono sempre più polemici. In perfetto stile Feltri, senza dubbio alcuno, sta facendo nomi e cognomi dei giornalisti e dei collaboratori i cui contratti non vengono rinnovati e che lui – se ancora avesse il potere di farlo – avrebbe tenuto. La stoccata a Sallusti non manca di sicuro ed è in uno degli ultimi tweet della carrellata di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 luglio 2021) Problemi in paradiso, o almeno così sembra. I toni del fondatore diVittoriorispetto alle decisioni del nuovo direttore responsabile Alessandro– entrato in carica lo scorso 17 maggio – sono sempre più polemici. In perfetto stile, senza dubbio alcuno, sta facendo nomi e cognomi deie dei collaboratori i cui contratti non vengono rinnovati e che lui – se ancora avesse il potere di farlo – avrebbe tenuto. La stoccata anon manca di sicuro ed è in uno degli ultimi tweet della carrellata di ...

giornalettismo : Che #Feltri non le mandi certo a dire lo sappiamo bene, e ora nel mirino ci è finito anche #Sallusti #Libero - SamDiokhaneee : @EsercitoCrucian ?? Ma Cruciani non si schiererebbe mai con Sallusti, contro Feltri - cavalierebianc5 : RT @_DAGOSPIA_: LA GUERRA DEI DIRETTORISSIMI A LIBERO – IL TWEET POLEMICO DI FELTRI CONTRO SALLUSTI. C’ENTRA PAOLO - _DAGOSPIA_ : LA GUERRA DEI DIRETTORISSIMI A LIBERO – IL TWEET POLEMICO DI FELTRI CONTRO SALLUSTI. C’ENTRA PAOLO… - radionowher : @robertacollu191 @roma_paoletta @StefanoFeltri Non credo che non ci sarà il rimborso. I 150 euro del primo semestre… -