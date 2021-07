Federer, lo spettacolo continua: terzo turno e nuovo record (Di giovedì 1 luglio 2021) Il duello Francia - Svizzera continua a riproporsi. Ma gli esiti non sorridono ai Bleu. Dopo il rigore fallito da Mbappé negli ottavi degli Europei di calcio, a Wimbledon Roger Federer ha eliminato ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Il duello Francia - Svizzeraa riproporsi. Ma gli esiti non sorridono ai Bleu. Dopo il rigore fallito da Mbappé negli ottavi degli Europei di calcio, a Wimbledon Rogerha eliminato ...

apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Sarà #Sonego-#Federer. Come auspicavo. Come ha giocato oggi lo svizzero. Sarà Spettacolo. #Wimbledon - Ilsuperbo89 : Sarà #Sonego-#Federer. Come auspicavo. Come ha giocato oggi lo svizzero. Sarà Spettacolo. #Wimbledon - dedaIux : @RobRuggio @NickKyrgios Lui al posto di Nadal, Federer e Djokovic dà spettacolo però. - GiusvaPulejo : Se oggi Federer vince, lunedì avremo la sfida agli ottavi di finale tra Lorenzo Sonego e Roger Federer. Spettacolo. #Wimbledon #Ita - infoitsport : Federer, lo spettacolo continua: terzo turno e nuovo record -