“Favorisce i ricchi” così Mario Draghi ha sospeso il cashback Le motivazioni

(Di giovedì 1 luglio 2021) Era partito come un’idea per incentivare i pagamenti elettronici, il, che ogni 10 operazioni rimborsava un massimo di 300 euro annui, ma il Governo ha deciso per uno stop a partire dal 1 luglio. Lo stop diCome riporta Fanpage: Lo stop determinerebbe anche la fine del super-premio da 1.500 euro, previsto dalper i maggiori utilizzatori dei pagamenti con carte, bancomat e app. Proprio il super-premio è uno degli strumenti più contestati del, anche a causa dei tanti ‘furbetti’ che avrebbero fatto tantissimi micro-pagamenti per salire nella classifica. Lo stesso ...

Advertising

ilriformista : Draghi boccia su tutta la linea il #cashback ‘caro’ al Movimento 5 Stelle: i premi intanto slittano e potrebbero ri… - Agenzia_Italia : Draghi stoppa il Cashback, 'misura onerosa e che favorisce i ricchi' - stebellentani : Oltre a quelli giá avuti a Natale, col cashback scaduto ieri mi arriveranno 150€ a breve. Altro che misura regressi… - Ed52926520 : RT @sibilla75: Ma uno che è stato al vertice della BCE che dice che 150 € ogni 6 MESI e un bonus per Natale (graditissimo, grazie @Giuseppe… - Marghe0855 : RT @sibilla75: Ma uno che è stato al vertice della BCE che dice che 150 € ogni 6 MESI e un bonus per Natale (graditissimo, grazie @Giuseppe… -

Ultime Notizie dalla rete : Favorisce ricchi

Cioèin egual misurae poveri, anzi peggio. Perché i senza tetto ed i nullatenenti non hanno nemmeno il conto corrente o soldi per fare compere'. 'Caro Draghi, adesso mi aspetto che ...Cashback di Stato sospeso per sei mesi , durante il Consiglio dei Ministri, il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in merito , spiegando le ragioni poste a fondamento della sospensione ...Nuovo colpo di scena per il Cashback di Stato. Dopo le notizie di una sua cancellazione definitiva, mai smentita dal governo Draghi, il bonus si ferma per sei mesi ma riprenderà nel primo semestre 202 ...Il cashback 'favorisce i ricchi'. Vediamo, quindi, quali sono i motivi che hanno spinto il governo a sospendere il cashback, che però potrebbe tornare nel 2022. La platea del cashback: ricchi e famigl ...