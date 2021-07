Fattorini in nero, c’è anche rider del chitarrista Propaganda Live (Di giovedì 1 luglio 2021) C’è anche la rider del chitarrista di Propaganda Live, Roberto Angelini, tra i 32 Fattorini impiegati ‘in nero’ tra il centro storico e la zona nord della Capitale e scoperti nel corso di un piano straordinario di controlli, dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno verbalizzato in via amministrativa i 21 datori di lavoro da cui dipendevano. Le Fiamme Gialle del terzo Nucleo Operativo Metropolitano, in concomitanza con il notevole incremento delle consegne a domicilio di pizze, pasti e bevande avvenuto negli ultimi mesi a seguito delle misure di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) C’èladeldi, Roberto Angelini, tra i 32impiegati ‘in’ tra il centro storico e la zona nord della Capitale e scoperti nel corso di un piano straordinario di controlli, dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno verbalizzato in via amministrativa i 21 datori di lavoro da cui dipendevano. Le Fiamme Gialle del terzo Nucleo Operativo Metropolitano, in concomitanza con il notevole incremento delle consegne a domicilio di pizze, pasti e bevande avvenuto negli ultimi mesi a seguito delle misure di ...

