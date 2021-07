Far West Mediterraneo, guardiacoste libici all’attacco (Di giovedì 1 luglio 2021) «Stanno sparando». «Sì, stanno sparando». Inizia così il video diffuso ieri dalla Ong Sea-Watch. È stato girato mercoledì pomeriggio dall’aereo Sea Bird durante una missione di monitoraggio sul Mediterraneo centrale. Le voci dell’equipaggio trasmettono prima stupore e poi paura. L’audio è nulla in confronto a ciò che mostrano le immagini. Una motovedetta libica, la Bigliani 648 Ras Al Jadar (il doppio nome, italiano e arabo, è traccia del passaggio di consegne), sta dando la caccia a un barchino carico di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 luglio 2021) «Stanno sparando». «Sì, stanno sparando». Inizia così il video diffuso ieri dalla Ong Sea-Watch. È stato girato mercoledì pomeriggio dall’aereo Sea Bird durante una missione di monitoraggio sulcentrale. Le voci dell’equipaggio trasmettono prima stupore e poi paura. L’audio è nulla in confronto a ciò che mostrano le immagini. Una motovedetta libica, la Bigliani 648 Ras Al Jadar (il doppio nome, italiano e arabo, è traccia del passaggio di consegne), sta dando la caccia a un barchino carico di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

EsmeraldaMori1 : RT @scandura: Naufragi, cadaveri, far west e crimini istituzionalizzati a sud di Lampedusa. Il ??punto in diretta nel notiziario mattutino… - Sonia68144402 : Stiamo vivendo nel far west cazzo!Questi stanno prendendo il sopravvento ?? - leonemaschio : RT @FraDgf44: nel Far West adesso avresti potuto sparargli a vista, senza possibilita' che un giudice corrotto dai komunisti ti potesse inq… - FraDgf44 : nel Far West adesso avresti potuto sparargli a vista, senza possibilita' che un giudice corrotto dai komunisti ti p… - UtherPe1 : Ci incarterei la monnezza se solo avessi la copia cartacea 'Tavolini ovunque e licenze facili: per rilanciare la r… -