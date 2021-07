Famiglia | Bonetti | ' primo pezzo family act da oggi realtà'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "DaildelAct diventa: con l'assegno per i figli una platea di due milioni di famiglie che finora non ha avuto aiuti riceverà, su base Isee, un assegno per figlio fino a 167 euro, che aumenta a partire da tre figli e per i figli con disabilità. Chi già prendeva gli assegni al nucleo familiare li riceve aumentati. Sono 3 miliardi in più: per uscire dalla pandemia investiamo nelle famiglie. Ripartiamo dalle bambine e dai bambini del nostro Paese. È un segnale vero di fiducia e speranza. È l'Italia che investe nelle nuove generazioni e costruisce il ...

Così la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ad Antonella Baccaro del Corriere. L'intervista, che potete seguire integrale nel video qui sopra, fa parte di Together. Lo ha detto la ministra delle Pari opportunità e della Famiglia Elena Bonetti, dopo aver partecipato alla cerimonia di apertura del Forum Generation Equality a Parigi.