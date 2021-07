F1 | power unit della Ferrari | meno potente del Circus | 25-30 cavalli da Honda

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il GP d’Austria è alle porte e dopo il primo slot in Stiria si replica per questo nuovo appuntamento di Spielberg. La domanda é: riuscirà la Mercedes a invertire la tendenza? Red Bull viene da quattro successi consecutivi e le classifiche dei piloti e dei costruttori sorridono al team di Milton Keynes. Ecco che la lotta si è allargata anche oltre la pista. Le chiacchiere sulle irregolarità riguardanti l’evoluzionesono tante e Lewis Hamilton ha parlato in maniera molto chiara, dichiarandosi sorpreso dello step prestazionale fatto per un contesto di propulsori congelati. Il Team ...

" Posso immaginare che nelle prime gare abbiano usato una potenza leggermente ridotta perché erano preoccupati per l'affidabilità - ha dichiarato Binotto, parlando dellaHonda - Hanno ...Negli ultimi giorni le discussioni relative al mondo della Formula 1 sembrano essersi focalizzate sulle, con quella Honda che avrebbe ormai distanziato, oltre che raggiunto, quella Mercedes. Un balzo in avanti parso più evidente nelle ultime settimane, con l'introduzione della seconda unità, ...In questa stagione sono stati numerosi i cambi di casacca sul versante degli ingegneri, partendo dai motoristi Mercedes passati a rinforzare il reparto power unit della Red Bull, che dovrà affrontare ...Il GP d'Austria è alle porte e dopo il primo slot in Stiria si replica per questo nuovo appuntamento di Spielberg. La domanda é: riuscirà la Mercedes a invertire la tendenza? Red Bull viene da quattro ...