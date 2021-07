F1 | Mick Schumacher evita speculazioni sul futuro in Alfa Romeo | ' ora penso alla Haas'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Spielberg, 1 lug. (Adnkronos) - Il pilota tedesco di Formula 1ha dichiarato oggi di essere concentrato sulla sua squadra, la, ed ha rifiutato di commentare lesu una futura firma per l'. "La mia testa è nel qui e ora", ha detto il 22enne sulla possibilità di un cambio di squadra per la prossima stagione. Riguardo a ciò che accadrà il prossimo anno, ha aggiunto: "dobbiamo aspettare e vedere".partecipa questo fine settimana al Gran Premio d'Austria, sul circuito di Spielberg. Tuttavia, il figlio ...

Va sottolineato poi che anche gli altri due rookie di questa stagione, Yuki Tsunoda e, non sono stati certo esenti da errori durante i weekend di gara disputati finora. Parlando in ...La pausa estiva si avvicina e, come ogni anno, in Formula 1 si infiamma il mercato piloti. Cambiamenti in vista sia nei top team che sul fondo della classifica:, attualmente pilota Haas, potrebbe passare in Alfa Romeo sfruttando le influenze di Ferrari. Succederà già nel 2022? di Giulia Toninelli A domanda direttaSchumache risponde '...Spielberg, 1 lug. (Adnkronos) – Il pilota tedesco di Formula 1 Mick Schumacher ha dichiarato oggi di essere concentrato sulla sua squadra, la Haas, ed ha rifiutato di commentare le speculazioni su una ...Il russo ha reagito alle continue critiche di chi lo ha soprannominato 'Mazespin' a causa dei suoi numerosi testacoda ...