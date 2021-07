F1, Lewis Hamilton: “Stiamo lavorando per colmare il distacco sul passo rispetto alla Red Bull” (Di giovedì 1 luglio 2021) Il tempo stringe per Lewis Hamilton e le sue parole, nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, lo confermano. L’inglese, dall’alto dei suoi sette titoli iridati, sa perfettamente che ci troviamo, già ora, in un momento forse decisivo della stagione. Quest’anno, anzi mai come quest’anno, il “Re Nero” ha di fronte a sé un rivale temibile. Il binomio Max Verstappen e Red Bull sta togliendo la scena al nativo di Stevenage, che è costretto a rincorrere a 18 punti di distanza l’olandese, con una RB16B che sembra davvero ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Il tempo stringe pere le sue parole, nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, lo confermano. L’inglese, dall’alto dei suoi sette titoli iridati, sa perfettamente che ci troviamo, già ora, in un momento forse decisivo della stagione. Quest’anno, anzi mai come quest’anno, il “Re Nero” ha di fronte a sé un rivale temibile. Il binomio Max Verstappen e Redsta togliendo la scena al nativo di Stevenage, che è costretto a rincorrere a 18 punti di distanza l’olandese, con una RB16B che sembra davvero ...

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - berrageiz : #F1 #FUnoAT #AustrianGp???? Due parole vanno spese anche sulle dichiarazioni di #Hamilton in press conference. Sebbe… - AlePassanti : Lewis #hamilton si prepara per l’#AustrianGP sperando di ridurre il gap da #verstappen - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL AUTOMOBILISMO ?? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR PILOTA di tutti i tempi QUARTI DI FINAL… - OA_Sport : #F1, Lewis #Hamilton: “Stiamo lavorando per colmare il distacco sul passo rispetto alla Red Bull” #AustrianGP -