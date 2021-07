F1: Leclerc e Sainz, 'ripartiamo da quanto di buono fatto domenica scorsa' (Di giovedì 1 luglio 2021) Spielberg, 1 lug. - (Adnkronos) - A pochi giorni dal Gran Premio di Stiria, i piloti di Formula 1 sono tornati nel paddock di Spielberg per iniziare l'avvicinamento al Gran Premio d'Austria che vedrà le monoposto scendere in pista domani per le prime prove libere. Nel tradizionale incontro con i media Carlos Sainz e Charles Leclerc sono tornati alla corsa di domenica scorsa. “Credo sia stata la prima gara da quando sono in Ferrari – ha iniziato lo spagnolo – nella quale tutto è andato esattamente come avevamo programmato. Ovviamente il prossimo obiettivo deve essere riuscire a qualificarsi come in Francia – quando lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Spielberg, 1 lug. - (Adnkronos) - A pochi giorni dal Gran Premio di Stiria, i piloti di Formula 1 sono tornati nel paddock di Spielberg per iniziare l'avvicinamento al Gran Premio d'Austria che vedrà le monoposto scendere in pista domani per le prime prove libere. Nel tradizionale incontro con i media Carlose Charlessono tornati alla corsa di. “Credo sia stata la prima gara da quando sono in Ferrari – ha iniziato lo spagnolo – nella quale tutto è andato esattamente come avevamo programmato. Ovviamente il prossimo obiettivo deve essere riuscire a qualificarsi come in Francia – quando lo ...

