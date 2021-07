F1: Leclerc e Sainz, 'ripartiamo da quanto di buono fatto domenica scorsa' (2) (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Leclerc è invece rimasto più concentrato sull'obiettivo gara: “Credo che abbiamo approcciato nel modo giusto il weekend e arriviamo qui con dati e consapevolezze in più che dovrebbero aiutarci ad avere una qualifica migliore, tuttavia non credo abbia senso compromettere troppo il passo gara per guadagnare una posizione sullo schieramento al sabato. Sarà un weekend intenso e interessante”. A entrambi i piloti è stato chiesto dei primi giorni di questa settimana in Austria. Lo spagnolo e il monegasco hanno trascorso parecchie ore insieme, dedicandosi soprattutto al golf, dove Sainz ha dato dimostrazione della propria bravura, e agli scacchi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) -è invece rimasto più concentrato sull'obiettivo gara: “Credo che abbiamo approcciato nel modo giusto il weekend e arriviamo qui con dati e consapevolezze in più che dovrebbero aiutarci ad avere una qualifica migliore, tuttavia non credo abbia senso compromettere troppo il passo gara per guadagnare una posizione sullo schieramento al sabato. Sarà un weekend intenso e interessante”. A entrambi i piloti è stato chiesto dei primi giorni di questa settimana in Austria. Lo spagnolo e il monegasco hanno trascorso parecchie ore insieme, dedicandosi soprattutto al golf, doveha dato dimostrazione della propria bravura, e agli scacchi, ...

Advertising

STnews365 : GP Austria: Leclerc e Sainz sanno cosa aspettarsi. “Duro lavoro e caratteristiche della pista. Qui per far bene”… - JagisinhoV2 : @WTWCOff Hamilton 95 Bottas 86 Verstappen 95 Perez 89 Norris 88 Ricciardo 85 Leclerc 87 Sainz 88 Alonso 85 Ocon 81… - PD_is_Ethel : @WTWCOff Hamilton - 90 Bottas - 70 Verstappen - 85 Perez - 85 Norris - 90 Ricciardo - 70 Leclerc - 87 Sainz - 87 Al… - TheKopSings : @WTWCOff Hamilton 96 Bottas 88 Verstappen 95 Perez 87 Norris 88 Ricciardo 86 Leclerc 90 Sainz 87 Alonso 84 Ocon 81… - allofmehs : @bleachitout Non lui che nell’intervista tesse le lodi di Sainz, di Leclerc e di Verstappen dicendo che è “uno dei… -