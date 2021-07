F1 GP Austria 2021, Leclerc: “Dobbiamo capire come abbiamo ottenuto il passo domenica scorsa” (Di giovedì 1 luglio 2021) “C’è stato molto lavoro tra la gara in Francia e il GP di Stiria. Non credevo di poter sostenere un passo del genere, ma è anche frutto del lavoro della squadra. Per quanto sia stata una sorpresa, in senso negativo, al ‘Paul Ricard’, è stata una sorpresa molto bella la scorsa domenica. Ma Dobbiamo capire esattamente come siamo riusciti a ottenere quel risultato. abbiamo alcuni elementi che pensiamo stiano aiutando la prestazione di domenica scorsa, ma non ne abbiamo l’intero quadro”. Lo ha detto Charles ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) “C’è stato molto lavoro tra la gara in Francia e il GP di Stiria. Non credevo di poter sostenere undel genere, ma è anche frutto del lavoro della squadra. Per quanto sia stata una sorpresa, in senso negativo, al ‘Paul Ricard’, è stata una sorpresa molto bella la. Maesattamentesiamo riusciti a ottenere quel risultato.alcuni elementi che pensiamo stiano aiutando la prestazione di, ma non nel’intero quadro”. Lo ha detto Charles ...

Advertising

SkySportF1 : GP d'Austria: momentaccio Bottas, non funziona nemmeno il pass. FOTO #AustrianGP #SkyMotori #Formula1 - SkySportF1 : ? 3 volte Bottas davanti a tutti nelle ultime 5 pole position del GP d’Austria: chi partirà dalla prima casella in… - SkySportF1 : F1, un altro GP d'Austria: con un occhio al cielo e uno alla pista #AustrianGP #SkyMotori #Formula1 - SkySport : RT @SkySportF1: Leclerc al GP d'Austria: 'Sono in F1 per essere il più veloce. Andare al limite? Mi piace' #AustrianGP #SkyMotori #F1 #Form… - SkySportF1 : Leclerc al GP d'Austria: 'Sono in F1 per essere il più veloce. Andare al limite? Mi piace' #AustrianGP #SkyMotori… -

Ultime Notizie dalla rete : Austria 2021 Hamilton: 'Lavoriamo per colmare il gap con la Red Bull' Secondo nel Mondiale Formula 1 e secondo al traguardo nel Gran Premio della Stiria: Lewis Hamilton non si trovava in una situazione del genere da diversi anni. E il Gran Premio dell'Austria (si corre domenica 4 luglio, qui gli orari tv ), salvo imprevisti, sembra non poter cambiare le carte in gioco, con un Max Verstappen determinato a portare di nuovo la sua Red Bull sul gradino ...

Ecco le sfide dei quarti di finale: Azzurri a caccia di un'impresa Mancini dal canto suo riproporrà la stessa formazione vista contro l'Austria, quindi con la conferma di Barella, Verratti e Jorginho a centrocampo, anche se ci sono ancora due nodi da sciogliere: il ...

F1, Gp d'Austria 2021: data e orari tv (Sky e Tv8) di qualifiche e gara Quotidiano.net GP Austria, la race preview Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...

F1: Mick Schumacher evita speculazioni sul futuro in Alfa Romeo, 'ora penso alla Haas' Spielberg, 1 lug. (Adnkronos) - Il pilota tedesco di Formula 1 Mick Schumacher ha dichiarato oggi di essere concentrato sulla sua squadra, la Haas, ed ha rifiutato di commentare le speculazioni su una ...

Secondo nel Mondiale Formula 1 e secondo al traguardo nel Gran Premio della Stiria: Lewis Hamilton non si trovava in una situazione del genere da diversi anni. E il Gran Premio dell'(si corre domenica 4 luglio, qui gli orari tv ), salvo imprevisti, sembra non poter cambiare le carte in gioco, con un Max Verstappen determinato a portare di nuovo la sua Red Bull sul gradino ...Mancini dal canto suo riproporrà la stessa formazione vista contro l', quindi con la conferma di Barella, Verratti e Jorginho a centrocampo, anche se ci sono ancora due nodi da sciogliere: il ...Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...Spielberg, 1 lug. (Adnkronos) - Il pilota tedesco di Formula 1 Mick Schumacher ha dichiarato oggi di essere concentrato sulla sua squadra, la Haas, ed ha rifiutato di commentare le speculazioni su una ...