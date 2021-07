F1 GP Austria 2021, Hamilton: “Non siamo neanche a metà stagione, lottiamo per il titolo” (Di giovedì 1 luglio 2021) Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, nel corso della conferenza stampa del Gran Premio d’Austria 2021, ha parlato del gap tra Mercedes e Red Bull: “Hanno fatto un ottimo lavoro nelle ultime quattro gare. È stato davvero difficile per noi Monaco ovviamente è stato un po’ un disastro, lo stesso per Baku, meglio per la Francia, meglio lo scorso fine settimana. Tuttavia loro hanno fatto un passo avanti a noi e quindi stiamo lavorando il più duramente possibile per vedere se c’è un modo per colmare quel divario. Non siamo nemmeno a metà stagione, quindi stiamo ancora ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis, nel corso della conferenza stampa del Gran Premio d’, ha parlato del gap tra Mercedes e Red Bull: “Hanno fatto un ottimo lavoro nelle ultime quattro gare. È stato davvero difficile per noi Monaco ovviamente è stato un po’ un disastro, lo stesso per Baku, meglio per la Francia, meglio lo scorso fine settimana. Tuttavia loro hanno fatto un passo avanti a noi e quindi stiamo lavorando il più duramente possibile per vedere se c’è un modo per colmare quel divario. Nonnemmeno a, quindi stiamo ancora ...

