Ex detenuto su carrozzina: con manganello anche direttrice del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Di giovedì 1 luglio 2021) «Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice». Sono le parole con cui Vincenzo Cacace, ex detenuto sulla sedia a rotelle nel carcere... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 1 luglio 2021) «Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli,la». Sono le parole con cui Vincenzo Cacace, exsulla sedia a rotelle nel...

