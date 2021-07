Eurozona, tasso di disoccupazione maggio scende al 7,9% (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di maggio la disoccupazione scende nell’area euro. Secondo l’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (EUROSTAT), il tasso di disoccupazione destagionalizzarto, si è attestato al 7,9% rispetto all’8,1% del mese precedente (dato rivisto da 8%) e risulta leggermente inferiore alle stime degli analisti (8%). Il dato si confronta con il 7,5% di maggio 2020. Nell’intera UE il tasso di disoccupazione cala al 7,3% dal 7,4% di aprile e si confronta con il 6,9% di maggio 2020. Eurostat stima che 15,278 milioni di uomini e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel mese dilanell’area euro. Secondo l’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (EUROSTAT), ildidestagionalizzarto, si è attestato al 7,9% rispetto all’8,1% del mese precedente (dato rivisto da 8%) e risulta leggermente inferiore alle stime degli analisti (8%). Il dato si confronta con il 7,5% di2020. Nell’intera UE ildicala al 7,3% dal 7,4% di aprile e si confronta con il 6,9% di2020. Eurostat stima che 15,278 milioni di uomini e ...

