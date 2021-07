Europei: sold out Belgio - Italia, in rivendita fino a 1.200 euro (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono stati acquistati tutti in poche ore i circa 14.500 biglietti disponibili per la sfida di domani sera Belgio - Italia allo stadio di Monaco di Baviera. Causa Covid la capienza della Allianz Arena, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono stati acquistati tutti in poche ore i circa 14.500 biglietti disponibili per la sfida di domani seraallo stadio di Monaco di Baviera. Causa Covid la capienza della Allianz Arena, ...

Europei: sold out Belgio-Italia, in rivendita fino a 1.200 euro Sono stati acquistati tutti in poche ore i circa 14.500 biglietti disponibili per la sfida di domani sera Belgio-Italia allo stadio di Monaco di Baviera. (ANSA) ...

