Europei | Malago' | ' Partite a Londra a rischio? Uefa valutera' tutto

(Di giovedì 1 luglio 2021) "Se semifinali e finale di Euro 2020 in Inghilterra sono a? Questo non lo so, ma penso che onestamentenno tutte le opzioni. Le final four in Italia? C'e' uno stadio in grado, ma non ...

Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine della presentazione degli Educamp 2021 al salone d'Onore. "La Uefa - aggiunge il capo dello sport italiano - ha dimostrato in queste settimane, dalla nascita della Superlega agli Europei, di saper tenere la barra dritta. Penso, ed è la mia personalissima opinione, che da qui ai prossimi giorni ci potrebbero essere novità legate all'innalzamento della curva dei contagi in Gran Bretagna". Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - "Semifinali e finale dell'Europeo in Inghilterra sono a rischio? Questo non lo so, ma penso che onestamente valuteranno tutte le opzioni. Le final four in Italia? C'è uno stadio in grado, ma non ..."