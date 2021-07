Europei, la Uefa ribadisce: “Le sedi delle gare non cambiano” (Di giovedì 1 luglio 2021) La Uefa ha ribadito, con una nota ufficiale, che i piani si rispettano e non cambieranno per questi Europei dopo le polemiche sui casi Covid in crescita e le sedi delle partite che possono mettere a rischio l’ulteriore crescita dei contagi: “Tutte le rimanenti partite di Euro 2020 si svolgeranno come programmato – si legge in una nota ufficiale Uefa -. Le misure di mitigazione adottate in ciascuna delle sedi del torneo sono completamente allineate con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali. Le decisioni finali sul numero di spettatori che ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Laha ribadito, con una nota ufficiale, che i piani si rispettano e non cambieranno per questidopo le polemiche sui casi Covid in crescita e lepartite che possono mettere a rischio l’ulteriore crescita dei contagi: “Tutte le rimanenti partite di Euro 2020 si svolgeranno come programmato – si legge in una nota ufficiale-. Le misure di mitigazione adottate in ciascunadel torneo sono completamente allineate con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali. Le decisioni finali sul numero di spettatori che ...

