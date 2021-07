Europei e contagi, la Uefa ‘chiude’ la questione gelando tutti: “La finale è a Londra”. La Germania: “Irresponsabili” (Di giovedì 1 luglio 2021) Non che sia un mistero di quanto e come, purtroppo, anche l’aspetto economico (sponsor, diritti tv, investimenti, ecc.), la faccia da padrone anche nello sport dove, paradossalmente, ai loro esordi i giovanissimi vengono avvicinati alle differenti discipline con l’imperativo che ‘l’importante è partecipare, non vincere’! L’ultimo esempio, ovviamente negativo, è quanto sta accadendo nell’ambito di questi ‘pasticciati’ Europei di Calcio itineranti dove, con l’Inghilterra notoriamente nel bel mezzo di una recrudescenza di contagi da varianti Delta, si è pensato di affidarne proprio a Londra (per altro capitale ‘non più europea’), le fasi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Non che sia un mistero di quanto e come, purtroppo, anche l’aspetto economico (sponsor, diritti tv, investimenti, ecc.), la faccia da padrone anche nello sport dove, paradossalmente, ai loro esordi i giovanissimi vengono avvicinati alle differenti discipline con l’imperativo che ‘l’importante è partecipare, non vincere’! L’ultimo esempio, ovviamente negativo, è quanto sta accadendo nell’ambito di questi ‘pasticciati’di Calcio itineranti dove, con l’Inghilterra notoriamente nel bel mezzo di una recrudescenza dida varianti Delta, si è pensato di affidarne proprio a(per altro capitale ‘non più europea’), le fasi ...

