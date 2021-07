Europei: Chiellini, 'siamo tutti pronti per fermare Lukaku' (Di giovedì 1 luglio 2021) Monaco, 1 lug. - (Adnkronos) - "Sono contento di essere a disposizione, oggi abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Questo è un grande gruppo: il mister avrà tanti dubbi nella testa, questo gruppo gli ha dimostrato che in molti possono ambire a giocare. tutti saranno pronti per fermare Lukaku". Lo dice il capitano dell'Italia Giorgio Chiellini alla vigilia del quarto di finale dell'Europeo contro il Belgio. "Il capitano fa un po' da pompiere. Cerca di sdrammatizzare e allentare le tensioni del pregara, non c'è bisogno di aumentare la fibrillazione. L'adrenalina ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Monaco, 1 lug. - (Adnkronos) - "Sono contento di essere a disposizione, oggi abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Questo è un grande gruppo: il mister avrà tanti dubbi nella testa, questo gruppo gli ha dimostrato che in molti possono ambire a giocare.sarannoper". Lo dice il capitano dell'Italia Giorgioalla vigilia del quarto di finale dell'Europeo contro il Belgio. "Il capitano fa un po' da pompiere. Cerca di sdrammatizzare e allentare le tensioni del pregara, non c'è bisogno di aumentare la fibrillazione. L'adrenalina ...

