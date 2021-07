Europei a Roma, il governo in confusione. E gli inglesi s’organizzano: “Così si evita la quarantena” (Di giovedì 1 luglio 2021) Uno dice di essere «più preoccupato da Lukaku che dall’arrivo dei tifosi inglesi». L’altro che l’arrivo dei tifosi inglesi «comporta evidenti rischi» per la diffusione della variante Delta. A due giorni dalla partita degli Europei Inghilterra-Ucraina a Roma, la fotografia della confusione che regna nel governo la danno le dichiarazioni opposte dei sue sottosegretari alla Salute, Andrea Costa e Pier Paolo Sileri, col primo che si affida all’obbligo di quarantena come soluzione salvifica e il secondo che, più realisticamente, prende atto che «considerati i tempi, è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Uno dice di essere «più preoccupato da Lukaku che dall’arrivo dei tifosi». L’altro che l’arrivo dei tifosi«comporta evidenti rischi» per la diffusione della variante Delta. A due giorni dalla partita degliInghilterra-Ucraina a, la fotografia dellache regna nella danno le dichiarazioni opposte dei sue sottosegretari alla Salute, Andrea Costa e Pier Paolo Sileri, col primo che si affida all’obbligo dicome soluzione salvifica e il secondo che, più realisticamente, prende atto che «considerati i tempi, è ...

