Europei 2021 | il Belgio è 1° nel ranking FIFA La classifica e la posizione dell’Italia

(Di giovedì 1 luglio 2021) L’Italia si appresta ad affrontare ilnei quarti di finale deglidi calcio. Gli azzurri scenderanno in campo venerdì 2 luglio (ore 21.00) per sfidare i Diavoli Rossi all’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania): partita da dentro o fuori, in palio la semifinale da giocare contro la vincente di Svizzera-Spagna. La nostra Nazionale, reduce dalla sofferta affermazione sull’Austria ai supplementari, dovrà fare i conti con Romelu Lukaku e compagni, capaci di eliminare il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Si preannuncia una partita estremamente difficile e complicata, i ragazzi del CT Roberto Mancini partiranno sfavoriti ...