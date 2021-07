Euro 2020, Uefa: "Finale resta a Londra". Ira Germania (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - La Finale di Euro 2020 resta a Londra, nonostante i timori legati al diffondersi della variante delta. "Tutte le rimanenti partite degli Europei si svolgeranno come programmato. Le misure di mitigazione adottate in ciascuna delle sedi di Euro 2020 sono in linea con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali", fa sapere la Uefa. "Le decisioni finali sul numero di spettatori che assisteranno alle partite e i requisiti di ingresso nelle nazioni ospitanti e negli stadi ricadono nella responsabilità delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Ladi, nonostante i timori legati al diffondersi della variante delta. "Tutte le rimanenti partite deglipei si svolgeranno come programmato. Le misure di mitigazione adottate in ciascuna delle sedi disono in linea con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali", fa sapere la. "Le decisioni finali sul numero di spettatori che assisteranno alle partite e i requisiti di ingresso nelle nazioni ospitanti e negli stadi ricadono nella responsabilità delle ...

