Euro 2020, Ucraina-Inghilterra: annullati biglietti venduti in Gb da 28 giugno (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - annullati i biglietti per Ucraina-Inghilterra, in programma il 3 luglio a Roma, se i tagliandi sono stati venduti in Gran Bretagna dopo il 28 giugno. La variante Delta e il rischio di contagi da coronavirus determinano la stretta in vista del match dei quarti di finale di Euro 2020. La Uefa ha adottato, su proposta del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, "un protocollo connesso al contenimento dell'emergenza pandemica relativo alla partecipazione del pubblico all'evento sportivo". Considerate le norme e la quarantena prevista per chi ha ...

