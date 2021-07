Euro 2020 | Oms | “Attenzione al movimento dei tifosi | rischio di alimentare il contagio”

(Di giovedì 1 luglio 2021) “Le città che ospitano le partite di calcio perdovrebbero guardare oltre gli stadi, prestareai movimenti dei. Questo per evitare che si creino eventi super diffusori, mentre torna a crescere ilda Covid-19 inpa. Come arrivano le persone? Stanno prendendo misure individuali di protezione quando lo fanno? I grandi raduni di massa possono fungere da amplificatori in termini di trasmissione del Coronavirus‘‘. Queste sono le dichiarazioni di Catherine Smallwood, Senior Emergency Officer dell’ufficiopeo dell’Organizzazione ...

Advertising

Eurosport_IT : Ed eccoli i quarti di finale di Euro 2020: chi conquisterà le semifinali? ???????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?????????????? ???? ??… - DiMarzio : #Euro2020 | #UKR, le parole di #Shevchenko dopo la vittoria contro la #SWE - sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - AnnaP1953 : RT @LaVeritaWeb: La selezione transalpina è vittima del multiculturalismo forzato. I campioni non servono, se manco si parlano. Alla fine l… - Tellymk : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

un Europeo diverso dal solito perché " la pandemia ha condizionato molto la preparazione delle squadre ". Per Antonio Conte può succedere di tutto. L'ex tecnico dell'Inter ha detto la sua sulle fasi ..."Inaccettabile anche che i Paesi sovrani lo accettino, mettendo a rischio la salute dei loro cittadini", "è inaccettabile" per il virologo dell'Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, "l'ottusa irresponsabilità dell'Uefa che si rifiuta di spostare le partite degli Europei da città ...Nel 2020, il suo nome sale alle cronache per via di alcune dichiarazioni concesse alla stampa sui regali di Natale: anziché comprare qualcosa ai figli, ha destinato circa 9.500 euro in ritocchini al ...Dopo l’amara eliminazione da Euro 2020, Kylian Mbappé programma il suo futuro. La giovane stella francese, secondo quanto dichiarato da L’Equipe, avrebbe già le idee chiare su quale direzione prendere ...