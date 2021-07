Euro 2020 | Italia-Belgio affidata al fischietto di Slavko Vin?i?

(Di giovedì 1 luglio 2021) Rivelata la squadra arbitrale della sfida traprevista per domani, venerdì 2 luglio con fischio d’inizio alle ore 21.00. Il direttore di gara sarà lo slovenoVin?i?. A sostenerlo, gli assistenti anch’essi sloveni, Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, Quarto Ufficiale l’argentino Fernando Andres Rapallini. In sala Var, il tedesco Bastian Dankert. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Eurosport_IT : Ed eccoli i quarti di finale di Euro 2020: chi conquisterà le semifinali? ???????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?????????????? ???? ??… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 FRANK DE BOER NON È PIÙ IL CT DELL'OLANDA Lo annuncia la Federazione con un comunicato… - DiMarzio : #Euro2020 | #UKR, le parole di #Shevchenko dopo la vittoria contro la #SWE - giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei: il tedesco Brych arbitra Inghilterra-Ucraina: (ANSA) - ROMA, 01 LUG - Ancora un po' di Ge… - Italpress : Quiz sul Belgio per Di Lorenzo | EURO 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

UEFA.com

L'eliminazione della Francia , inaspettata, daper mano della Svizzera di Vladimir Petkovic ha lasciato strascichi pesanti in seno alla nazionale campione del mondo in carica. Secondo quanto riporto Rmc, infatti, si sarebbe vissuto un ...Campari ha chiuso il primo trimestre con risultati in crescita rispetto allo stesso periodo dele nettamente superiori alle attese. I ricavi si attestano a 397,9 milioni di(variazione ...Belgio-Italia streaming, dove vedere la partita tra gli azzurri e la compagine guidata da Lukaku. Quarto di finale al cardiopalma ...Nell'ultima beta di WhatsApp per Android si possono scovare segnali del fatto che la modalità multi-dispositivo sia in dirittura d'arrivo.