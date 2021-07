Euro 2020, Conte: «Italia squadra vera, il Belgio non è favorito» (Di giovedì 1 luglio 2021) Antonio Conte ha parlato di Belgio-Italia in programma domani, ma anche dell’effetto che il Covid ha avuto sul calcio Antonio Conte, ex commissario tecnico dell’Italia, in una intervista a L’Equipe ha affrontato diversi argomenti tra cui il match di domani degli Azzurri contro il Belgio e l’effetto del Covid sul calcio. Italia – «L’Italia di Mancini è una squadra vera, unita. C’è equilibrio tra difesa e attacco e tutti lottano insieme. Non credo che il Belgio sia favorito, sarà una partita ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Antonioha parlato diin programma domani, ma anche dell’effetto che il Covid ha avuto sul calcio Antonio, ex commissario tecnico dell’, in una intervista a L’Equipe ha affrontato diversi argomenti tra cui il match di domani degli Azzurri contro ile l’effetto del Covid sul calcio.– «L’di Mancini è una, unita. C’è equilibrio tra difesa e attacco e tutti lottano insieme. Non credo che ilsia, sarà una partita ...

