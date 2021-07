Euro 2020, Berlino contro la Uefa: “Giocare a Wembley è da irresponsabili”. Caos contagi in Russia, venerdì si gioca Svizzera-Spagna (Di giovedì 1 luglio 2021) Non c’è solo l’allarme più volte lanciato dagli esperti nelle scorse settimane o le perplessità manifestate dal vicepresidente della Commissione Europea, il greco Margaritis Schinas. Non sono bastati nemmeno i dati sui focolai individuati tra i tifosi di Finlandia e Danimarca, di ritorno dalle partite delle proprie nazionali in Russia, e della Scozia, che invece ha affrontato l’Inghilterra fuori casa. Adesso anche il governo tedesco si scaglia contro la Uefa, decisa a non fare alcun passo indietro sull’organizzazione delle semifinale e la finale di Euro 2020 nello stadio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Non c’è solo l’allarme più volte lanciato dagli esperti nelle scorse settimane o le perplessità manifestate dal vicepresidente della Commissionepea, il greco Margaritis Schinas. Non sono bastati nemmeno i dati sui focolai individuati tra i tifosi di Finlandia e Danimarca, di ritorno dalle partite delle proprie nazionali in, e della Scozia, che invece ha affrontato l’Inghilterra fuori casa. Adesso anche il governo tedesco si scagliala, decisa a non fare alcun passo indietro sull’organizzazione delle semifinale e la finale dinello stadio di ...

Advertising

Eurosport_IT : Ed eccoli i quarti di finale di Euro 2020: chi conquisterà le semifinali? ???????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?????????????? ???? ??… - DiMarzio : #Euro2020 | #UKR, le parole di #Shevchenko dopo la vittoria contro la #SWE - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 FRANK DE BOER NON È PIÙ IL CT DELL'OLANDA Lo annuncia la Federazione con un comunicato… - ArtaudEdgar : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 - CorriereUmbria : Italia-Belgio, spettacolo all’aperto per spingere gli azzurri in semifinale #Perugia #Euro2020 #ItaliaBelgio… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Euro 2020, Uefa: le ultime partite si svolgono come programmate "Su tifosi e restrizioni seguiamo decisioni di autorità locali" afferma l'Uefa in una . - - > Euro - suicidio per non cambiare uno stadio Era successo anche con le partite di Champions League di inizio 2020, quando Atalanta - Valencia e ... Gli unici che ancora infilano la testa sotto l'erba, sotto gli euro e sotto le sterline sono i ...

Anteprima UEFA EURO 2020: le partite di venerdì UEFA.com Saldi estivi, 78 euro a persona investiti in Toscana Circa 180 milioni di euro. È il giro d’affari che sarà generato dai saldi ... “Ci aspettiamo risultati decisamente in crescita rispetto al 2020, anche se per tornare ai livelli del 2019 ci vorrà tempo ...

Ucraina – Inghilterra: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Ucraina - Inghilterra del 3 luglio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per i quarti di finale di Euro 2020 ...

"Su tifosi e restrizioni seguiamo decisioni di autorità locali" afferma l'Uefa in una . - - >