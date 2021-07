Euro 2020: Belgio-Italia, i bookmaker vedono azzurro brivido rigori, il successo dal dischetto a 9,00 (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Mancini avanti a 2,41 per il testa a testa all'Allianz Arena, lo sgambetto di Martinez è a 3,49. Chiesa si candida a un'altra serata da protagonista, per Immobile e Lukaku sfida alla pari. Roma, 1° luglio 2021 – Cinque anni fa, nell'ultimo precedente tra le due squadre, era l'Italia a partire con la quota più alta. Oggi invece la Nazionale batte il Belgio, almeno nelle valutazioni dei betting analyst. Alla vigilia del quarto di Euro 2020, gli Azzurri hanno un margine di vantaggio non ampio ma prezioso per la partita fin qui più difficile: sul tabellone Planetwin365 un'altra vittoria contro i Diavoli Rossi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Mancini avanti a 2,41 per il testa a testa all'Allianz Arena, lo sgambetto di Martinez è a 3,49. Chiesa si candida a un'altra serata da protagonista, per Immobile e Lukaku sfida alla pari. Roma, 1° luglio 2021 – Cinque anni fa, nell'ultimo precedente tra le due squadre, era l'a partire con la quota più alta. Oggi invece la Nazionale batte il, almeno nelle valutazioni dei betting analyst. Alla vigilia del quarto di, gli Azzurri hanno un margine di vantaggio non ampio ma prezioso per la partita fin qui più difficile: sul tabellone Planetwin365 un'altra vittoria contro i Diavoli Rossi ...

