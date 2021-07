Euro 2012, in finale la Spagna schianta l’Italia – 1 luglio 2012 – VIDEO (Di giovedì 1 luglio 2021) L’1 luglio 2012, nella finale degli Europei di Polonia e Ucraina, la Spagna si impone con un severo 4-0 ai danni dell’Italia di Prandelli La sera del 1° luglio 2012 si celebra la finale degli Europei, in scena tra Polonia ed Ucraina. Da una parte la Spagna reduce dai trionfi ad Euro 2008 ed ai Mondiali 2010, dall’altra la sorprendente Italia di Prandelli capace di schiantare la Germania in semifinale con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) L’1, nelladeglipei di Polonia e Ucraina, lasi impone con un severo 4-0 ai danni deldi Prandelli La sera del 1°si celebra ladeglipei, in scena tra Polonia ed Ucraina. Da una parte lareduce dai trionfi ad2008 ed ai Mondiali 2010, dall’altra la sorprendente Italia di Prandelli capace dire la Germania in semicon ...

