Estate Romana 2021 | cinema all’aperto | la programmazione delle arene della Capitale

Leggi su funweek

(Di giovedì 1 luglio 2021) In, ilè uno di quei piccoli piaceri dei quali non vorremmo mai privarci: a Roma, poi, esistono talmente tante iniziative volte a proiettare film di ogni genere che è impossibile non trovare qualcosa di veramente interessante. Che amiate una pellicola d’essai o che siate appassionati di blockbuster, niente paura. Armatevi di pop corn e andiamo a scoprire insieme le proiezioni più interessanti dell’. LEGGI ANCHE — Spiaggia di Torre Astura, come raggiungere la bellissima spiaggia a sud di Roma...