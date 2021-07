Esiste un auto elettrica che va interamente montata presentiamo Hoga, ovviamente dalla Svezia (Di giovedì 1 luglio 2021) Decisamente curioso il progetto Hoga, che altro non è se non un’auto elettrica a due posti dalle dimensioni decisamente mini. La sua particolarità sta nel fatto che viene venduta a pezzi, e l’acquirente se la deve assemblare da se. Hoga, l’auto elettrica che stupisce: i dettagliUn’idea geniale quanto bizzarra quella venuta a Ryan Schlotthauser, designer statunitense che ha realizzato una tesi di laurea in cui ha appunto immaginato una collaborazione fra l’Ikea, la multinazionale dei mobili auto-assemblati, e la casa automobilistica francese Renault. ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Decisamente curioso il progetto, che altro non è se non un’a due posti dalle dimensioni decisamente mini. La sua particolarità sta nel fatto che viene venduta a pezzi, e l’acquirente se la deve assemblare da se., l’che stupisce: i dettagliUn’idea geniale quanto bizzarra quella venuta a Ryan Schlotthauser, designer statunitense che ha realizzato una tesi di laurea in cui ha appunto immaginato una collaborazione fra l’Ikea, la multinazionale dei mobili-assemblati, e la casamobilistica francese Renault. ...

L’auto volante esiste e funziona macitynet.it Nissan costruirà una gigafactory di batterie per auto elettriche in Inghilterra AGI - Nissan assicura: la nuova Gigafactory britannica per la produzione di batterie elettriche si farà. La casa automobilistica giapponese conferma i piani per costruire il sito a Sunderland, accanto ...

Auto elettriche, le Volvo del futuro con 1.000 km di autonomia Auto elettriche Volvo del futuro, caratteristiche, batteria, autonomia oltre 1.000 km e tecnologia di guida autonoma con sensori Lidar.

AGI - Nissan assicura: la nuova Gigafactory britannica per la produzione di batterie elettriche si farà. La casa automobilistica giapponese conferma i piani per costruire il sito a Sunderland, accanto ...

Auto elettriche Volvo del futuro, caratteristiche, batteria, autonomia oltre 1.000 km e tecnologia di guida autonoma con sensori Lidar.