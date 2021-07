Esclusiva: Roma, pressing e fiducia per Rui Patricio. L’alternativa è Areola. Avanti per Kostic (Di giovedì 1 luglio 2021) Rui Patricio ha un accordo triennale con la Roma, il suo gradimento è totale ma adesso bisognare trovare presto la quadra con il Wolverhampton. L’eliminazione del Portogallo degli Europei può aiutare in tal senso, ma la Roma deve provare ad avvicinarsi ai 10 milioni (magari con i bonus) per non portare allo sfinimento. Mourinho non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura, nel frattempo il club giallorosso si sta cautelando: L’alternativa è Alphonse Areola, 28 anni, ancora due anni di contratto con il Paris Saint-Germain in una lista che comprende il costoso Gollini. Intanto, vanno ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Ruiha un accordo triennale con la, il suo gradimento è totale ma adesso bisognare trovare presto la quadra con il Wolverhampton. L’eliminazione del Portogallo degli Europei può aiutare in tal senso, ma ladeve provare ad avvicinarsi ai 10 milioni (magari con i bonus) per non portare allo sfinimento. Mourinho non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura, nel frattempo il club giallorosso si sta cautelando:è Alphonse, 28 anni, ancora due anni di contratto con il Paris Saint-Germain in una lista che comprende il costoso Gollini. Intanto, vanno ...

