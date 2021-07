Energia, stangata in bolletta: +9,9% per l’elettricita` e +15,3% per il gas (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Un incremento del 9,9% per la bolletta dell’elettricita` e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021. Questa la stangata stimata in Italia per famiglia tipo in tutela (sulla base di consumi medi di Energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas 1.400 metri cubi annui). Un rincaro dovuto al forte aumento delle quotazioni delle materie prime energetiche – in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti la pandemia – e alla decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2. Per il secondo trimestre 2021, il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Un incremento del 9,9% per ladele del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021. Questa lastimata in Italia per famiglia tipo in tutela (sulla base di consumi medi dielettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas 1.400 metri cubi annui). Un rincaro dovuto al forte aumento delle quotazioni delle materie prime energetiche – in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti la pandemia – e alla decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2. Per il secondo trimestre 2021, il ...

