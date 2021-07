Emme Più presenta il nuovo catalogo premi 2021

Leggi su cityroma

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il nuovo catalogodell’insegnaPiù (Maiorana) riservato ai possessori della fidelity card Magnificard®, sarà attivo dal 2 luglio al 31 dicembre. La raccolta consente di accumulare i punti (uno per ogni euro speso) e accedere aiconsultabili a questo sito o sull’app dedicata. Al raggiungimento del numero di punti necessario, si potrà ritirare ilo gratuitamente o aggiungendo un contributo in euro, per un numero inferiore di punti raccolti. Ipotranno essere richiesti entro il 23 gennaio 2022. Inoltre, fino al 31 dicembre...