Elon Musk lancia la sua criprovaluta | Scopriamo qual’è e perchè ha deciso di entrare sul mercato

Un cane Shiba Inu, una razza autoctona del Giappone fin dai tempi antichi, e il suo meme. Codice Doge. E' la nuova criptovaluta che Elon Musk vuole lanciare sul mercato, insieme alle sue infinite idee da mettere in pratica. Nata come scherzo l'8 dicembre 2013, il DogeCoin si è sviluppata rapidamente con una capitalizzazione di mercato di 60 milioni di dollari. SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk (Adobe Stock)Una criptovaluta "come unità di conto per il business lunare nel settore spaziale". La definisce così Samuel Reid, amministratore delegato di Geometric Energy, ...

