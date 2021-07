Efficacia vaccini contro la variante Delta: ecco quanto funzionano, i risultati dello studio (Di giovedì 1 luglio 2021) La variante Delta del Covid continua a tenere banco in Europa. Si tratta di una delle numerose mutazioni che sta tuttavia divenendo predominante in molti paesi, uno su tutti il Regno Unito che solo ieri ha fatto registrare nuovi 20mila casi. In molti sostengono che sia più contagiosa della versione “standard” dal virus ciò nonostante, al momento, prendiamo ad esempio ancora il caso inglese, non si accompagna ad un aumento di casi gravi e soprattutto di decessi. Ciò significa che i vaccini si stanno rivelando comunque efficaci evitando quantomeno il progressivo peggioramento della malattia. Efficacia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) Ladel Covid continua a tenere banco in Europa. Si tratta di una delle numerose mutazioni che sta tuttavia divenendo predominante in molti paesi, uno su tutti il Regno Unito che solo ieri ha fatto registrare nuovi 20mila casi. In molti sostengono che sia più contagiosa della versione “standard” dal virus ciò nonostante, al momento, prendiamo ad esempio ancora il caso inglese, non si accompagna ad un aumento di casi gravi e soprattutto di decessi. Ciò significa che isi stanno rivelando comunque efficaci evitandomeno il progressivo peggioramento della malattia....

