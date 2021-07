È stata sequestrata una rete Vpn usata per attacchi ransomware (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - La Polizia Postale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano, nel corso di un'operazione di polizia internazionale, ha sequestrato un'infrastruttura di rete VPN, in grado di anonimizzare e cifrare le tracce informatiche usata da gruppi criminali che colpivano le loro vittime attraverso i ransomware. L'operazione, che ha coinvolto forze dell'ordine e autorità giudiziarie in Europa, Stati Uniti e Canada, è stata coordinata dall'Europol, Eurojust e dalla procura nazionale olandese. La Polizia Postale ha chiuso uno dei nodi dell'infrastruttura della rete che forniva un rifugio ... Leggi su agi (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - La Polizia Postale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano, nel corso di un'operazione di polizia internazionale, ha sequestrato un'infrastruttura diVPN, in grado di anonimizzare e cifrare le tracce informaticheda gruppi criminali che colpivano le loro vittime attraverso i. L'operazione, che ha coinvolto forze dell'ordine e autorità giudiziarie in Europa, Stati Uniti e Canada, ècoordinata dall'Europol, Eurojust e dalla procura nazionale olandese. La Polizia Postale ha chiuso uno dei nodi dell'infrastruttura dellache forniva un rifugio ...

Advertising

Agenzia_Italia : È stata sequestrata una rete Vpn usata per attacchi ransomware - harrybrentit : @Santasantisant1 @cuoredicanna78 Tu non sai… la vera Simona è stata sequestrata e forse chiusa in cantina; si è sos… - avespartacus : RT @AdmGov: ??Donate in beneficenza migliaia di calzature sequestrate allo scalo portuale di #Bari. La merce, sequestrata perché contraffatt… - zagreus39922475 : RT @TerroneDoc: 'La mannaia è stata sequestrata e all’uomo è stato intimato di lasciare il territorio nazionale.' Quindi viene rimesso in l… - vendutoschifoso : RT @TerroneDoc: 'La mannaia è stata sequestrata e all’uomo è stato intimato di lasciare il territorio nazionale.' Quindi viene rimesso in l… -

Ultime Notizie dalla rete : stata sequestrata È stata sequestrata una rete Vpn usata per attacchi ransomware AGI - Agenzia Giornalistica Italia È stata sequestrata una rete Vpn usata per attacchi ransomware Tale sequestro coordinato è stato effettuato nel quadro della piattaforma europea multidisciplinare contro le minacce criminali (EMPACT). DoubleVPN era ampiamente pubblicizzato sui forum underground ...

Cibo pieno di muffa, sigarette sul pavimento: chiusa una pizzeria nel Napoletano Il blitz dei carabinieri forestali in una pizzeria di Mariglianella, comune alle porte di Napoli: circa 100 i chili di alimenti vari sequestrati ...

Tale sequestro coordinato è stato effettuato nel quadro della piattaforma europea multidisciplinare contro le minacce criminali (EMPACT). DoubleVPN era ampiamente pubblicizzato sui forum underground ...Il blitz dei carabinieri forestali in una pizzeria di Mariglianella, comune alle porte di Napoli: circa 100 i chili di alimenti vari sequestrati ...